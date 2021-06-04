Министр экологии прокомментировал засуху в Мангыстауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев прокомментировал засуху в Мангыстауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас наблюдаются климатические изменения. Если рассматривать водный баланс страны, 50 процентов приходит извне. Дефицит воды в Мангыстау наблюдается уже давно. Наши экологи изучают такие вопросы. Проблемы с потенциальным дефицитом воды, естественно, возникали. Самое главное, что мы можем сделать – работать над снижением потребления воды, потому что климатические изменения происходят, остановить их невозможно. Можно просто уменьшить их негативное влияние», - сказал Магзум Мирзагалиев в ходе официального запуска фандомата в одним из столичных ТРЦ.

Напомним, в последние годы в Мангыстауской области усилилась засуха. Отсутствие проливных дождей, нехватка кормов, жара в регионе оказали негативное воздействие на уход за скотом. На прошлой неделе по поручению акима области была начата оперативная работа по обеспечению крестьян необходимыми кормами для скота. Кормы привозили из других регионов Казахстана, а для распределения хозяйствам через СПК «Каспий» были выделены необходимые средства.