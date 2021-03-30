Министр экологии посетил крупные промышленные предприятия Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область. Глава ведомства посетил крупные промышленные предприятия региона, где ознакомился с принимаемыми мерами по снижению вреда экологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

Посетив Актюбинский завод ферросплавов компании «Казхром», министр отметил, что 50% выбросов загрязняющих веществ в воздух в городе Актобе приходится на данное предприятие. В феврале 2021 года предприятие получило комплексное экологическое разрешение, в рамках которого планируется перевести производство на наилучшие доступные технологии. По программе, принятой руководством предприятия, планируется установить очистные фильтры и до 2024 года снизить выбросы на 30%.

Министр Магзум Мирзагалиев поручил руководству завода ускорить переход на наилучшие доступные технологии. Вместе с тем, было сказано о необходимости решить проблему утилизации хромшпинельного порошка. В 2020 году «Казхром» направил на природоохранные мероприятия почти 11,5 млрд тенге, при этом более половины этих инвестиций - около 7 млрд тенге - в Актюбинский регион.

Министр экологии также посетил Актюбинский завод хромовых соединений, который относится к I категории опасности субъекта крупного предпринимательства и напомнил о мерах по утилизации накопившихся отходов шлама. Стоит отметить, заводу в результате применения новых технологий в прошлом году удалось снизить объемы эмиссий в атмосферу в 1,4 раза.

«Актюбинский завод хромовых соединений до 2025 года установит рукавные фильтры для снижения эмиссий. Эту работу нужно максимально ускорить», - отметил министр.

Изношенные канализационно-очистные сооружения оказывают негативное влияние на экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку города. В связи с этим, Магзум Мирзагалиев специально побывал на АО «Aktobesu-energygroup». С главой региона была обсуждена необходимость строительства новой станции.

«Для решения проблемы акиматом выделено 420 млн тенге, ведется борьба с мусором с помощью химических реагентов. В прошлом году мы совместно с областным акиматом приняли Дорожную карту по комплексному решению экологических проблем региона. В рамках этого плана ведется работа по снижению вреда окружающей среде», - подчеркнул Магзум Мирзагалиев.