Министр экологии поручил разобраться с черным снегом в Темиртау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промышленные предприятия Темиртау будут проверены на выполнение мер по снижению экологической нагрузки. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев в ответ на сообщения жителей Темиртау о черном снеге, передает МИА «Казинформ».

«Жители Темиртау вновь сообщают о «чёрном снеге». Департамент экологии проверит данные природопользователей города и выполнении мер промпредприятий по снижению нагрузки в окружающую среду в период неблагоприятных метеорологич. условий. Результаты будут доведены до общественности», - написал министр в Twitter.





Фото и видео снега, покрытого слоем сажи, жители Темиртау публиковали в соцсетях, в том числе в городском паблике в Instagram.





Напомним, черный снег в Темиртау выпадает не впервые. Такая же ситуация в городе была в январе 2018 года. Была создана рабочая группа с участием экологов, метеорологов, прокуроров и представителей предприятий, проведена проверка на металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау». Тогда компания «АрселорМиттал Темиртау» высказалась о черном снеге и признала проблему, обещав усилить контроль над работой очистного оборудования и провести «дополнительные мероприятия по стабилизации экологической обстановки». С другой стороны, по мнению компании, на экологию в городе влияет также печное отопление и увеличение количества автомобилей.



