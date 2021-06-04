Министр экологии назвал главные экологические проблемы Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Международном центре зеленых технологий и инвестиционных проектов прошла встреча министра экологии, геологии и природных ресурсов РК с эковолонтерами, студентами и выпускниками экологических факультетов. По словам министра, по вопросам защиты окружающей среды и проблеме экологии мы находимся на этапе переосмысления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Темой сегодняшней встречи с молодыми экоактивистами выбрана «Молодежь и устойчивое развитие Казахстана». Примечательно, что мероприятие проходит в преддверии Всемирного дня защиты окружающей среды.

«Завтра отмечается наш профессиональный праздник – Всемирный день окружающей среды. Это не только наш праздник, дата общая для тех, кто вносит непосильный вклад в защиту окружающей среды. Хотел бы отметить, что дата 5 июня выбрана неслучайно. Когда-то в этот день в 1972 году начала свою работу Стокгольмская конференция. Одним из главных вопросов была разработка международной политики в области охраны окружающей среды. В этой связи Генеральная Ассамблея ООН приняла соответствующую резолюцию о том, чтобы 5 июня определить днем окружающей среды. В этой резолюции говорится много о проблемах экологии, призывах, чтобы делать чище окружающую среду», - отметил министр.

Каждый год определяется тематика и девиз Всемирного дня окружающей среды. В этом году он определен, как «Переосмыслить, воссоздать и восстановить».

По словам министра, мы тоже находимся на этапе переосмысления.

«Нас очень радует, что в последние годы активно поднимается тема экологии простыми гражданами, которым не безразлична тема чистого воздуха, защиты окружающей среды. Во время пандемии планета немного отдохнула, это показывает, что нам необходимо приходить к переосмыслению роли природы и места человека», - считает Магзум Мирзагалиев.

В ходе круглого стола министр отметил две важные проблемы в стране, на которых следует заострить внимание.

«Это тема чистого воздуха и низкой переработки отходов. Очень много вокруг нас летающих пакетов, загрязненных парков. Сейчас мы тоже приходим к определенному переосмыслению. Очень серьезно влияет еще третья проблема – изменение климата. Наш Центрально-Азиатский регион является наиболее подверженным к глобальным климатическим изменениям, повышению глобальной температуры. За последние 100 лет температура в Казахстане поднялась на 1,37 градуса. В последние годы, к сожалению, ускоряется тенденция повышения температуры. Для нас это серьезный вызов. Наша территория подвержена опустыниванию, деградации земель. Для нас критичным является наличие водных ресурсов. Почти половина всей воды приходит из вне. Таким образом, все климатические изменения будут влиять на доступность воды», - резюмировал Магзум Мирзагалиев.