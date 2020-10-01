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Министр экологии Казахстана выступил на саммите ООН по биоразнообразию

Автор:  
Ринат Дусумов
1 Октября 2020, 08:33
Министр экологии Казахстана выступил на саммите ООН по биоразнообразию

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев выступил с докладом на саммите ООН по биоразнообразию, прошедшему в Нью-Йорке, передает МИА «Казинформ».

Заседание под названием «Неотложные меры по сохранению биоразнообразия для устойчивого развития» проходило под председательством Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. С заявлениями выступили главы государств, правительств и представители ряда государств. Министр экологии Магзум Мирзагалиев выступил от имени развивающихся стран, не имеющих прямого выхода к морю (НВМРС). В своем обращении он отметил, что пандемия коронавируса еще раз напомнила о важности тесной связи между человечеством и природой, сообщила пресс-служба министерства в Telegram.

«Учитывая важность биоразнообразия для обеспечения средств к существованию нашего населения, Группа НВМРС призывает к ускорению действий в области биоразнообразия. Мы подчеркиваем настоятельную необходимость принятия мер на самом высоком уровне в поддержку глобальной рамочной программы по биоразнообразию на период после 2020 года, которая внесет свой вклад в повестку дня на период до 2030 года. Мы настоятельно призываем к тому, чтобы рамочная программа учитывала особые потребности НВМРС в области биоразнообразия и направила мировое сообщество на путь реализации Концепции биоразнообразия на период до 2050 года, предусматривающей «жизнь в гармонии с природой», - сказал министр в ходе саммита.
М. Мирзагалиев отметил, что сохранение биоразнообразия является одним из важнейших национальных интересов Казахстана.
«Наша страна привержена Конвенции о биологическом разнообразии, и следующим шагом является принятие Концепции сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия до 2030 года, - сказал министр. - Правительством Казахстана ведется работа по охране и воспроизводству лесного фонда, расширяется сеть особо охраняемых природных территорий, создаются экологические коридоры для миграции животных».
Также М. Мирзагалиев сообщил в рамках саммита о планах Казахстана по посадке 2 млрд деревьев в лесном фонде и 15 млн деревьев в населенных пунктах, по поручению Президента страны Касым-Жомара Токаева.
Стоит отметить, что на саммите ООН обсуждался кризис, вызванный деградацией биоразнообразия. Руководители и представители государств высказали свое мнение о глобальной программе сохранения биоразнообразия на период после 2020 года. Эта программа будет принята на 15-й Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии в 2021 году.


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