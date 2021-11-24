Министр Бахыт Султанов: С начала года несырьевой экспорт РК вырос на четверть

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года несырьевой экспорт РК вырос на четверть. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов в ходе Правительственного часа в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Положительная динамика отмечается в экспорте несырьевых товаров и услуг. По итогам 9 месяцев 2021 года экспорт несырьевых товаров составил $ 14 млрд, что на 25,6% больше аналогичного периода 2020 года. Экспорт услуг за первое полугодие, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 2,4% и составил $ 2,7 млрд. В целом увеличению несырьевого экспорта способствует проводимая Правительством проактивная экспортная политика. Она включает около 20 финансовых и нефинансовых инструментов», – сказал Б. Султанов.

Министр сообщил, что по итогам 9 месяцев текущего года предоставлено льготное кредитование 74 экспортерам на сумму 119 млрд тг. Возмещены затраты 158 экспортерам на сумму 5,9 млрд тг. Оказана страховая поддержка 69 экспортерам на сумму 105 млрд тг. Более чем 200 экспортерам оказана консультационно-аналитическая поддержка.

По словам Б. Султанова, Министерство запустило программу экспортной акселерации. Она основана на индивидуальном подходе к каждому предприятию и его сопровождении от идеи до поставки продукции на новые рынки. На сегодняшний день в программе приняли участие 35 предприятий пищевой промышленности, заключены экспортные контракты на сумму более $ 70 млн. На международную электронную платформу Alibaba.com было выведено 100 отечественных компаний. До конца года будут выведены еще 50 новых компаний. Суммарные продажи участников программы составили $ 72,5 млн.

«В целях вовлечения загранучреждений Министерством иностранных дел для продвижения экспорта разработаны страновые экспортные программы. С начала текущего года началась активность на площадках В2В встреч. Проведено 9 торгово-экономических миссий в странах Центральной Азии Азербайджане и в городах Российской Федерации - Екатеринбурге и Казани. Подписано более 50 экспортных контрактов и соглашений на общую сумму более $ 150 млн. Ожидаем, что комплексный пакет мер по продвижению несырьевого экспорта позволит к 2025 году достичь показателя в $ 41 млрд», – отметил Б. Султанов.