Министр Аскар Умаров встретился с молодежью Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ — Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров посетил молодежный ресурсный центр в городе Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Пообщавшись с представителями молодого поколения, министр рассказал о грантах, выделяемых государством, и реализации молодежных программ.

Министр также рассказал о гранте «Тәуелсіздік ұрпақтары», учрежденном Главой государства, в рамках которого присуждается 30 грантов на сумму 3 млн тенге.

Аскар Умаров также посетил Алгинский район, где встретился с представителями местной молодежи.

Кроме того, министр посетил колледж медресе в селе Бестамак, встретился с представителями Гражданского альянса г. Актобе и выслушал вопросы представителей НПО.

