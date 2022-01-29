+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Министр Аскар Умаров встретился с митрополитом Астанайским и Казахстанским

29 Января 2022 18:11
Поделиться:
Министр Аскар Умаров встретился с митрополитом Астанайским и Казахстанским

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча министра информации и общественного развития Аскара Умарова и митрополита Астанайского и Казахстанско Александра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Новости по теме
Алматинец извинился за грубое обращение с собакой
19 продуктов по сниженным ценам: где и что можно купить в Алматы Цены на социально значимые продукты питания должны быть доступными – Алихан Смаилов Танцы на льду в поддержку олимпийцев провели в столице

Министр отметил, что Православная церковь оказывает поддержку многим инициативам Министерства, которые направлены на развитие ценностей межконфессионального согласия в стране.
Также Аскар Умаров поблагодарил митрополита за поддержку и понимание принятых государством мер в период чрезвычайного положения.
В свою очередь, митрополит Александр отметил, что проводимая государством политика в сфере религии обеспечивает единство и согласие в казахстанском обществе.
Стороны выразили намерение развивать дальнейшее сотрудничество по вопросам развития диалога между конфессиями и государством.


Подписывайтесь на наш канал:

#Религия   #Общество   #МИОР  
Поделиться:
Новости по теме
Алматинец извинился за грубое обращение с собакой
19 продуктов по сниженным ценам: где и что можно купить в Алматы
Цены на социально значимые продукты питания должны быть доступными – Алихан Смаилов
Танцы на льду в поддержку олимпийцев провели в столице
Популярное
1 Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
2 Как лечить омикрон в домашних условиях
3 Назначен новый начальник департамента полиции СКО
4 Почему увольняются медицинские работники в СКО
5 Новый начальник полиции назначен в Костанайской области
6 Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»
Читайте также
Сколько человек привлечено к ответственности в результате январских событий в Палодарской области
Рекордное число заболевших коронавирусом: карантин продлен в Байконуре
Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
Как лечить омикрон в домашних условиях
Назначен новый начальник департамента полиции СКО
Почему увольняются медицинские работники в СКО
Новый начальник полиции назначен в Костанайской области
Эксклюзивное интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в 20:00 на каналах «Хабар» и «Хабар24»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив