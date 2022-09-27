Министр Ахметжанов ответил на вопрос о выдаче российских уклонистов от мобилизации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О выдаче РФ лиц, уклоняющихся от мобилизации, речь не идет. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций в видеохостинге YouTube, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если это уголовное правонарушение, сегодня как со стороны России, так и с нашей стороны ведется выдача в рамках Минской конвенции и в рамках оказания правовой помощи, ратифицированных нашими парламентами», – сказал М.Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов касательно возможности выдачи России ее граждан, приехавших в Казахстан, уклоняясь от мобилизации.

Министр подчеркнул, что о военной мобилизации речь не идет, вопрос о выдаче может ставиться лишь в отношении лиц, совершивших преступления и объявленных в международный розыск. Если даже российские военкоматы разыскивают каких-то граждан РФ, уклоняющихся от мобилизации, это не может быть правовым основанием для выдачи этих лиц России.