Министерству водных ресурсов и ирригации Казахстана расширили полномочия

Правительство Казахстана внесло изменения и дополнения в положение о Министерстве водных ресурсов и ирригации РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующее постановление принято 13 мая 2026 года.

Согласно документу, в новой редакции изложена одна из ключевых задач министерства. Теперь ведомство будет осуществлять контроль и регулирование деятельности субъектов естественных монополий и общественно значимых рынков в сфере водоснабжения и водоотведения. Речь идет, в частности, об услугах по подаче воды по каналам, орошению и регулированию поверхностного стока с помощью гидротехнических сооружений.

Также обновлены отдельные функции министерства. Ведомство наделено полномочиями по государственному регулированию цен и контролю за соблюдением порядка ценообразования субъектами общественно значимых рынков.

Кроме того, министерство получит право:

разрабатывать и утверждать правила ценообразования на общественно значимых рынках;

проводить мониторинг цен;

согласовывать и снижать предельные цены на товары и услуги;

выдавать обязательные для исполнения предписания;

обращаться в суд в случае неисполнения предписаний субъектами рынка.

Отдельная норма вступит в силу с 12 июля 2026 года. Министерство совместно с другими госорганами будет утверждать перечни услуг, технологически связанных с регулируемыми услугами субъектов естественных монополий.

Постановление вводится в действие со дня подписания, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу.

