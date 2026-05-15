KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Министерству водных ресурсов и ирригации Казахстана расширили полномочия

    Правительство Казахстана внесло изменения и дополнения в положение о Министерстве водных ресурсов и ирригации РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Модернизация водных ресурсов и ирригации
    Фото: Правительство РК

    Соответствующее постановление принято 13 мая 2026 года.

    Согласно документу, в новой редакции изложена одна из ключевых задач министерства. Теперь ведомство будет осуществлять контроль и регулирование деятельности субъектов естественных монополий и общественно значимых рынков в сфере водоснабжения и водоотведения. Речь идет, в частности, об услугах по подаче воды по каналам, орошению и регулированию поверхностного стока с помощью гидротехнических сооружений.

    Также обновлены отдельные функции министерства. Ведомство наделено полномочиями по государственному регулированию цен и контролю за соблюдением порядка ценообразования субъектами общественно значимых рынков.

    Кроме того, министерство получит право:

    • разрабатывать и утверждать правила ценообразования на общественно значимых рынках;
    • проводить мониторинг цен;
    • согласовывать и снижать предельные цены на товары и услуги;
    • выдавать обязательные для исполнения предписания;
    • обращаться в суд в случае неисполнения предписаний субъектами рынка.

    Отдельная норма вступит в силу с 12 июля 2026 года. Министерство совместно с другими госорганами будет утверждать перечни услуг, технологически связанных с регулируемыми услугами субъектов естественных монополий.

    Постановление вводится в действие со дня подписания, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу.

    Ранее стало известно, что места отдыха и спорта на водоемах Казахстана предлагают регулировать по-новому.

    Минводы и ирригации РК Правительство РК
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор