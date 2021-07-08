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Министерство торговли и интеграции принимает заявки на программу «Экспортная акселерация»

8 Июля 2021, 17:40
Министерство торговли и интеграции принимает заявки на программу «Экспортная акселерация»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством торговли и интеграции РК совместно с оператором нефинансовых мер поддержки несырьевого экспорта QazTrade с 1 июля начат прием заявок для участия в Программе «Экспортной акселерации 2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В текущем году для участия в Программе будут отобраны более 100 предприятий в таких отраслях, как машиностроение, химическая, легкая и пищевая промышленность . Кроме того, Программа 2021 года также дает возможность компаниям сферы услуг, которые заинтересованы оказывать свои услуги потребителям внешнего рынка.

Целевыми рынками для точечного продвижения казахстанской продукции в рамках программы определены: Китайская Народная Республика, ОАЭ, Россия и страны Центральной Азии.

Проект «Экспортная Акселерация» был запущен в 2020 году Министерством торговли и интеграции в рамках исполнения поручения Главы государства. В первый год программой было охвачено порядка 600 предприятий пищевой промышленности, из которых отобрано 35 компаний. Программа Экспортной Акселерации создала устойчивый канал доступа казахстанских товаров на рынок Китая , подготовленные маркетинговые материалы на китайском языке создали имидж казахстанских компаний поставщиков , как серьезных партнеров, готовых к долгосрочному сотрудничеству, а заключение и реализация долгосрочных контрактов создает хорошие перспективы для Казахстана в получении экспортной выручки на долгий промежуток времени.

Прием заявок продлится с 1 июля по 30 июля 2021 г.

Подать заявку для участия в отборе можно через Единый Экспортный Портал – www.export.gov.kz


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