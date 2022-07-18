18 Июля 2022 20:07

Министерство просвещения РК проводит анализ негативных явлений в детсадах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство просвещения РК проводит анализ негативных явлений в детсадах. Об этом сообщила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гулзат Кобенова в ходе прямого эфира на странице ведомства в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время мы проводим анализ негативных явлений, происходящих в детских садах. Главная причина того, что некоторые детские сады не проходят государственную аттестацию – нехватка педагогов. Следующий вопрос – повышение квалификации специалистов. Также является важным вопрос безопасности. С целью учета мнений родителей мы проводим опрос на предмет их удовлетворенности работой детских садов», – сказала Г.Кобенова.

По ее словам, 21 июля состоятся общественные слушания по указанным вопросам.

Г.Кобенова сообщила, что за последний год в комитет и его региональные департаменты поступило около трех тыс. обращений, касающихся работы детских садов. По всем поступившим обращениям проведены проверки, в том числе по городу Нур-Султану, Акмолинской и Атырауской областям. По результатам проверок ответственные работники детсадов были уволены. Родители обращаются также и в правоохранительные органы. Также за последнее полугодие поступило 15 предложений, по которым приняты соответствующие меры.

В ходе прямого эфира председатель комитета сообщила , что лицензирование детских садов будет проводиться поэтапно, начиная с 2024 года.



