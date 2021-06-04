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    11:45, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Министерство образования утвердило перечень запрещенных в школе предметов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра образования и науки РК утвержден перечень предметов и веществ, запрещенных к вносу и ограниченных для использования в организациях образования. В этот список вошли все виды оружия, боеприпасы, взрывчатые вещества, а также колющие и режущие предметы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

    « К разработке перечня запрещенных в организациях образования предметов и веществ мы приступили еще в прошлом году. В январе этого года в рамках Закона «Об образовании» мы получили компетенцию на разработку и утверждение этого перечня. Список запрещенных предметов и веществ был составлен совместно с министерствами внутренних дел, здравоохранения, цифрового и аэрокосмического развития, КНБ, Генеральной прокуратурой и Верховным Судом «, - отметил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

    Введение новой нормы позволит создать детям безопасную и комфортную среду обучения, а также своевременно выявлять и пресекать правонарушения.

    Таким образом, в школы категорически запрещается вносить оружие и предметы, имеющие внешнее сходство с ним. Кроме того, в организациях образования не допускается внос и использование колющих, режущих и острых предметов, промышленных инструментов, боеприпасов, взрывчатых, ядовитых, психоактивных веществ.

    Также вводится ограничение на использование школьниками смартфонов, планшетов, плейеров во время учебных занятий. Ограничения не коснутся детей с особыми образовательными потребностями, которым смартфоны нужны для контроля здоровья. К примеру, для мониторинга сахара крови при диабете.

    Отметим, ответственность за внос детьми запрещенных предметов и веществ в организации образования будут нести их родители и законные представители.



    Теги:
    Закон и право Образование МОН
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