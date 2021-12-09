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Министерство образования наградило казахстанских политологов

9 Декабря 2021 19:57
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Министерство образования наградило казахстанских политологов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По представлению Казахстанской ассоциации политических наук ряд политологов были отмечены ведомственными наградами Министерства образования и науки РК, передает МИА «Казинформ».

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Нагрудным знаком «Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін» была отмечена Елена Нечаева – профессор кафедры политологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

Также нагрудные знаки «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» получили Галия Жумасултанова – ассистент профессора кафедры политологии и социологии Karaganda Buketov University, Ильдар Калиев – директор Института социально-политических исследований Toraighyrov University.

Почетной грамотой «Білім және ғылым министрінің Құрмет грамотасы» награждены Майра Дюсембекова – профессор кафедры политологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Каргаш Жанпеисова – доцент кафедры политологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Благодарностью «Білім және ғылым министрінің Алғысы» отмечена Меруерт Тулебаева – старший преподаватель кафедры политологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

Казахстанская ассоциация создана в 2001 году. Организация занимается поддержкой ученых–политологов, молодых специалистов. По инициативе КАПН были учреждены специальные стипендии для студентов–политологов имени Тлемиса Мустафина, Нурболата Масанова, Сабита Жусупова и Мейиржана Машан.


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