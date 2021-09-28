Министерство образования и науки РК запускает акцию «Поздравь своего учителя!»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии профессионального праздника педагогов Министерство образования и науки РК запускает челлендж «Поздравь своего учителя!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Для участия в челлендже необходимо опубликовать текстовое или фото-, видеопоздравление с хэштегом #деньучителя #поздравьсвоегоучителя #ұстаздаркүні #ұстазыңдықұттықта на площадке социальных сетей Instagram и Facebook.

Цель акции – выразить слова благодарности учителям за их нелегкий, но важный и благородный труд. Участие в акции могут принять как нынешние школьники, так и те, кто уже окончил школу. Авторы самых креативных поздравлений получат памятные подарки от Министерства образования и науки РК.

Акция продлится до 3 октября включительно. Итоги акции будут подведены 4 октября.