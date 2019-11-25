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Министерство обороны создает геоинформационную платформу

25 Ноября 2019 19:30
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Министерство обороны создает геоинформационную платформу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны РК с 2020 года приступает к практической реализации проекта геоинформационной платформы специального назначения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

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Это банк геопространственной информации, где будут собраны цифровые картографические данные, данные аэрокосмической съемки, инфраструктурные сведения оперативного оборудования территории и мобилизационных ресурсов по отраслям экономики, материалы по паспортизации объектов, уязвимых в террористическом отношении, и т.д.


Платформа обеспечит командиров всех степеней объективной и оперативной информацией, а за счет сокращения времени на сбор данных о местности, оценку и доведение до войск повысит оперативность решений. В условиях боевых действий это значительное преимущество для войск.

Разработанный в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» проект – необходимое условие для перехода на формат цифровой армии. В современных реалиях многие страны мира активно работают над созданием «электронного поля боя» – единой системы управления, которая в режиме реального времени обнаруживает цели, позволяет вести обмен информацией, целеуказание, выдачу приказов, контролировать войска.

Департамент геоинформационного обеспечения Генерального штаба ВС РК уже провел ознакомительное совещание с другими госорганами и организациями, которые решают задачи по обеспечению военной безопасности государства.

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Ключевые слова: Армия, Цифровой Казахстан,
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