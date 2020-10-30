Министерство обороны придает новый облик военкоматам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с планом, принятым в оборонном ведомстве в 2019 году, с начала текущего года ведется работа по реорганизации местных органов военного управления (военкоматов), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Департаменты, управления, отделы по делам обороны являются основным связующим звеном между обществом и Вооруженными Силами. Поэтому Министерством обороны организованы мероприятия по приданию им нового, современного облика. Проводимые изменения касаются всех сфер их деятельности.

Прежде всего, это доступность и удобство военкоматов для населения, их внешний вид, инфраструктура. В этих целях проводится ремонт зданий, создание и оборудование необходимых служебных и бытовых помещений, в том числе для приема посетителей и расположения призывников, стоянок для автомобильной техники.

Большое внимание уделяется работе с населением. Каждый гражданин по прибытии в военкомат имеет возможность ознакомиться со справочными материалами, касающимися воинского учета и призыва на воинскую службу. Для непосредственной работы с посетителями подбирается и обучается специальный персонал, способный ответить на все интересующие граждан вопросы, а при необходимости, помочь в их решении.

Важную роль в совершенствовании работы местных органов военного управления играет цифровизация. Сегодня 9 услуг, за которыми раньше необходимо было лично прибывать в военкомат, можно получить на портале электронного правительства. Среди них постановка и снятие с учета, поступление в военно-технические школы, получение приписного удостоверения и военного билета, а также различных информационных справок.

Проводится интеграция военкоматов с базами данных других государственных органов. Это позволяет вести воинский учет в электронном формате, а постановку и снятие с учета военнообязанных проводить автоматически, по факту их регистрации по месту жительства.

По планам оборонного ведомства, повсеместная реализация данных мероприятий обеспечит комфортное поступление граждан на воинскую службу, сформирует конструктивный диалог между армией и обществом, а также будет создавать изначально благоприятное отношение людей к Вооруженным Силам. Кроме того, это будет способствовать минимизации коррупционных рисков и сокращению бюрократических процедур.

Уже запущен пилотный проект «Цифровой местный орган военного управления» на базе Департамента по делам обороны города Нур-Султана и районных военкоматов столицы. А в ближайшей перспективе планируется привести все местные органы военного управления к единому современному стандарту.

Кроме того, организована деятельность по анализу и минимизации коррупционных рисков в подразделениях по делам обороны. К этой работе также подключилось и Агентство по противодействию коррупции Республики Казахстан на основе подписанного в феврале текущего года меморандума о взаимодействии.