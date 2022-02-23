Министерство обороны подвело итоги призыва 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане под руководством первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенанта Марата Хусаинова подведены итоги призыва граждан на срочную воинскую службу в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В совещании приняли участие представители Совета Безопасности, Генеральной прокуратуры, силовых структур, центральных государственных органов, заместители акимов, руководители управлений здравоохранения, начальники департаментов по делам обороны областей и городов республиканского значения.

«Воинская служба является основой сохранения национального суверенитета нашей страны. В этой связи, воспитание молодежи и подготовка ее к защите Родины является важной задачей государства и общества», – отметил генерал-лейтенант Марат Хусаинов.

В 2021 году в ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований было призвано более 32 тысяч граждан. Это позволило укомплектовать подразделения силовых структур необходимым количеством военнослужащих срочной службы.

В целях обеспечения безопасности здоровья призывники проходили ПЦР-исследования на COVID-19 на призывных пунктах и по прибытии в воинские части. Оповещение призывников проводилось посредством SMS-сообщений.

Согласно данным медицинских комиссий, юноши призывного возраста сегодня чаще страдают заболеваниями, связанными с малоподвижным образом жизни, чрезмерным увлечением гаджетами, несбалансированным питанием. После первичного медицинского освидетельствования они направляются на дополнительное обследование.

Вместе с тем в настоящее время решается вопрос по доступу к информационным системам Министерства здравоохранения в целях повышения качества работы по освидетельствованию кандидатов.

В рамках реализации поручения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по повышению мотивации молодежи к прохождению срочной воинской службы Министерством обороны выработан ряд предложений. Они касаются социальной поддержки призывников и членов их семей. Оборонным ведомством предложено на период прохождения гражданами срочной воинской службы предоставлять им отсрочку по кредитам, предусмотреть льготы в образовательном секторе, а также предоставить членам их семей льготы при оплате коммунальных услуг.

Начальник Генерального штаба акцентировал внимание на своевременном и качественном комплектовании войск молодым пополнением, улучшении качества работы призывных и медицинских комиссий, а также совместном принятии мер по решению имеющихся проблемных вопросов. Кроме того, обозначены задачи на предстоящий весенний призыв.

Весенняя призывная кампания стартует в Казахстане 1 марта текущего года и продлится до конца июня. За это время ряды Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований пополнят около семнадцати тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет.



