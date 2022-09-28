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    15:49, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Министерство науки и высшего образования РК совместно с Huawei подготовят новых ИКТ-специалистов

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    Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан и компания Huawei Technologies Kazakhstan в рамках проходящего в Астане Международного форума Digital Bridge 2022 подписали Меморандум о взаимопонимании.

    Документ направлен на создание условий для многостороннего научно-исследовательского и академического партнерства, внедрения цифровых инноваций в образовании для преодоления цифрового разрыва и создания казахстанской экосистемы талантов в области ИКТ, которая будет способствовать развитию цифровой грамотности и навыков общества.

    «Сегодня мы подписали важный меморандум сотрудничества с мировой компанией Huawei, который готовили на протяжении трех месяцев. Мы ищем гибкие решения для развития высшего образования в условиях быстрых изменений и преобразований. На сегодняшний день, наиболее легким и эффективным решением является цифровизация. То, что мы делаем сегодня – это важный шаг в реформе системы высшего образования и подготвки квалифицированных кадров для нашей экономики», - сказал Саясат Нурбек, министр науки и высшего образования РК.

    Согласно меморандуму, стороны будут обмениваться научной и практической информацией и навыками, вести совместную деятельность в области образования и создавать условия для подготовки высококвалифицированных молодых кадров Казахстана.

    «Для нас это большая ответственность и знак высокого доверия со стороны Министерства науки и высшего образования РК. Компания Huawei Technologies Kazakhstan более 20 лет ведет свою деятельность в Казахстане, за это время мы уже открыли 14 ИКТ-Академий в стране. Наша задача - предоставить студентам возможность не только получить международную сертификацию Huawei, но и приобрести практические навыки, дающие им дополнительные возможности и преимущества при дальнейшем трудоустройстве в ведущих компаниях», — отметил генеральный директор Huawei Technologies Kazakhstan Чжао Сюй.

    В соответствии с меморандумом, студенты смогут проходить обучение и сертификацию в области ИКТ, участвовать в специально организованных образовательных конкурсах и получать помощь в трудоустройстве. Преподаватели также будут вовлечены в образовательный процесс и получат возможность участия в программах повышения квалификации, организованных Huawei.

    Данный меморандум открывает возможности сотрудничества в таких направлениях, как:

    - Развитие и масштабирование Академий ИКТ в ведущих организациях высшего и послевузовского образования Казахстана, в рамках которых более 5000 студентов в Казахстане получат актуальные знания в области инфокоммуникационных технологий;

    - Организация программ обучения инструкторов Huawei Certified Academy для повышения уровня знаний специалистов в сфере ИКТ;

    - Предоставление компанией Huawei квот на онлайн-тестирование для студентов, окончивших соответствующие курсы и выдача международно признанных сертификатов Huawei;

    - Помощь в трудоустройстве посредством ежегодных ярмарок вакансий для сертифицированных студентов в целях развития экосистемы талантов в области ИКТ;

    - Цифровизация образования, изучение мирового опыта и содействие в опережающей теоретико-практической подготовке молодых кадров.

    О компании Huawei

    Компания Huawei – ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы – телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи.

    Продукты, решения и сервисы из комплексного портфолио Huawei обладают высокой надежностью и конкурентоспособностью. Открыто сотрудничая с партнерами по экосистеме, Huawei создает коммерческий потенциал для своих клиентов, расширяя спектр их возможностей.

    Huawei направляет значительную часть инвестиций на проведение фундаментальных исследований, способствующих мировому прогрессу. В компании работает более 188 тыс. сотрудников в 170 с лишним странах мира. Huawei – частная компания, основанная в 1987 году. Она полностью находится в собственности сотрудников.


    Фото: tass.ru




    Теги:
    Образование Миннауки и высшего образования РК
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