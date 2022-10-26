РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:15, 26 Октябрь 2022 | GMT +6

    Министерство информации РК намерено работать с компаниями Meta и TikTok

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития Казахстана намерено тесно работать с такими глобальными компаниями, как Meta и TikTok. Об этом сообщил глава ведомства Дархан Кыдырали на ежегодной медианеделе Astana Media Week, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшнем мероприятии среди гостей присутствуют ответственные представители ведущих компаний Meta и TikTok. Мы будем тесно сотрудничать с этими крупными компаниями. Meta намерена открыть в Казахстане свое представительство, а TikTok - открыть офис, а также обучать медиаграмотности», - сказал Дархан Кыдырали в ходе панельной сессии AMW.

    Ранее глава ведомства проинформировал, что социальная сеть Facebook насчитывает около 3 млрд пользователей. По мнению министра, Facebook - крупнейшая социальная сеть в мире, которой владеет компания Meta - важен для формирования общественного мнения. Д. Кыдырали также отметил, что TikTok стал самым загружаемым мобильным приложением в 2021 году. На сегодня приложением пользуются миллиарды человек.

    Во время панельной сессии директор TikTok Global Business Solutions в Восточной Европе и будущий руководитель TikTok Kazakhstan Анастасия Панина рассказала о совместных проектах с организациями страны.


    Теги:
    Правительство РК СМИ МИОР Интернет Правительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!