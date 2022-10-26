Министерство информации РК намерено работать с компаниями Meta и TikTok

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития Казахстана намерено тесно работать с такими глобальными компаниями, как Meta и TikTok. Об этом сообщил глава ведомства Дархан Кыдырали на ежегодной медианеделе Astana Media Week, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшнем мероприятии среди гостей присутствуют ответственные представители ведущих компаний Meta и TikTok. Мы будем тесно сотрудничать с этими крупными компаниями. Meta намерена открыть в Казахстане свое представительство, а TikTok - открыть офис, а также обучать медиаграмотности», - сказал Дархан Кыдырали в ходе панельной сессии AMW.

Ранее глава ведомства проинформировал, что социальная сеть Facebook насчитывает около 3 млрд пользователей. По мнению министра, Facebook - крупнейшая социальная сеть в мире, которой владеет компания Meta - важен для формирования общественного мнения. Д. Кыдырали также отметил, что TikTok стал самым загружаемым мобильным приложением в 2021 году. На сегодня приложением пользуются миллиарды человек.

Во время панельной сессии директор TikTok Global Business Solutions в Восточной Европе и будущий руководитель TikTok Kazakhstan Анастасия Панина рассказала о совместных проектах с организациями страны.