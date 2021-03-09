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    17:37, 09 Март 2021 | GMT +6

    Министерство информации и общественного развития: Государственные и юбилейные медали РК не продаются

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В последнее время в Интернете участились факты продажи юбилейных медалей и нагрудных знаков под видом государственных наград. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство информации и общественного развития РК.

    В этой связи, в министерстве напомнили, что государственные награды и юбилейные медали учреждаются Указом Президента Республики Казахстан и ни в коем случае не продаются.

    Согласно Закона РК от 12 декабря 1995 года № 2676 «О государственных наградах Республики Казахстан» граждане Республики Казахстан в знак признания их заслуг перед республикой за плодотворную государственную, общественную, творческую деятельность, трудовые и ратные подвиги награждаются государственными наградами. Награждение государственными наградами осуществляется Президентом Республики Казахстан.

    Запрещается учреждение и изготовление орденов и медалей, нагрудных знаков и документов к ним, а также почетной грамоты, имеющих по внешнему виду сходство с государственными наградами Республики Казахстан.

    Покупка, продажа, обмен или иная возмездная передача ордена, медали и нагрудного знака к почетному званию Республики Казахстан, а также совершение незаконных действий по отношению к государственным наградам влекут установленную законодательством ответственность.

    Министерство информации и общественного развития РК подготовило проект указа Президента РК об учреждении юбилейной медали в ознаменование 30-летия Независимости РК. Проект указа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения с описанием без эскиза медали. По данным Комитета гражданского общества МИОР РК официальный эскиз медали находится в стадии разработки.


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