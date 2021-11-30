Министерство финансов Казахстана призвало предпринимателей не поддаваться на провокации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время в сети распространяется информация с призывом отказаться от мобильных переводов лиц, занимающихся частным извозом и перейти на наличный расчет. Ситуацию прокомментировало Министерство финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

«Поправки в налоговое законодательство касательно использования мобильных переводов призваны разделить частные переводы физических лиц от мобильных платежей, которые осуществляются в предпринимательских целях. Они неоднократно обсуждены с бизнес-сообществом и банками.

Отметим, что целью данных инициатив является дальнейшее развитие бизнеса в цифровом пространстве и ни коем образом не преследует целей перехода на наличный расчет.

Беспокойства относительно передачи данных в органы госдоходов также безосновательны. Так как с 2022 года планируется получение сведений от банков только по платежам, поступающим на предпринимательские счета.Таким образом, личные переводы облагаться налогом не будут.

Отмечаем, что для удобства налогообложения ИП, есть несколько налоговых режимов, из которых можно выбрать удобный для себя.

К примеру, таксисты могут применять специальный налоговый режим на основе патента. Данный режим используется при доходе, не превышающем 10,3 млн тенге в год.

Касательно кассового аппарата. Сейчас есть несколько мобильных приложений. Предприниматель может загрузить мобильную версию онлайн кассового аппарата и пользоваться им на законных основаниях.

А налоговая отчетность будет формироваться автоматически с внедрением приложения e-Salyq Business.

Все эти меры направлены на дальнейшее упрощение ведение бизнеса.

Напомним, что индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты налогов с доходов до 2023 года в рамках принятого моратория.

Призываем предпринимателей не поддаваться на провокации и пользоваться официальной информацией уполномоченных органов», - говорится в сообщении.