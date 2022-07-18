18 Июля 2022 21:42

Министерство энергетики приглашает принять участие в аукционах по ВИЭ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики Республики Казахстан приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в аукционах по отбору проектов строительства объектов возобновляемой генерации в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В соответствии с Правилами организации и проведения аукционов (утвержденных приказом министра энергетики Республики Казахстан от 21 декабря 2017 года № 466), график проведения аукционов на 2022 год опубликован на официальном сайте Министерства энергетики Республики Казахстан.

Общая выставленная на аукцион установленная мощность в 2022 году составляет 690 МВт с разбивкой по типам электростанций:

- солнечные электростанции (СЭС) – 60 МВт;

- ветроэнергетические установки (ВЭС) – 400 МВт, из них: 150 МВт с документацией;

- гидроэлектростанции (ГЭС) – 220 МВт;

- биогазовые электростанции (БиоЭС) – 10 МВт.

В целях подготовки к участию в аукционах по отбору проектов возобновляемой энергетики заинтересованные стороны могут запросить разъяснения на официальном сайте Министерства энергетики Республики Казахстан, сайте «Расчетно-финансового центра по поддержке возобновляемых источников энергии» и сайте АО «КОРЭМ» или принять участие в разъяснительных семинарах и вебинарах.

№ Тип ВИЭ Установленная мощность, МВт Зона ЕЭС Время аукциона Дата аукциона Малые Крупные 1 ГЭС 20 Северная и Южная зоны с 14:00 24.10.2022г. 2 ГЭС 200 Северная и Южная зоны с 14:00 25.10.2022г. 3 БиоЭС 10 Все зоны с 14:00 07.11.2022г. 4 СЭС 20 Южная зона с 14:00 08.11.2022г. 5 СЭС 20 Южная зона с 14:00 09.11.2022г. 6 СЭС 20 Южная зона с 14:00 10.11.2022г. 7 ВЭС 50 Северная зона с 14:00 11.11.2022г. 8 ВЭС 50 Западная зона с 14:00 21.11.2022г. 9 ВЭС 50 Северная зона с 14:00 22.11.2022г. 10 ВЭС 50 Северная зона с 14:00 23.11.2022г. 11 ВЭС 50 Северная зона с 14:00 24.11.2022г. 12 ВЭС 50 (с док) Северная зона с 14:00 28.11.2022г. 13 ВЭС 100 (с док) Северная зона с 14:00 29.11.2022г.









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