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    17:08, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Министерства иностранных дел Казахстана и Иордании провели консультации

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    НУР-СУЛТАН - АММАН. КАЗИНФОРМ – 7 сентября состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Иордании в формате видеоконференц-связи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Иордании.

    В ходе мероприятия Директор департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан Онталап Оналбаев и Директор департамента Азии и Океании Министерства иностранных дел Иорданского Хашимитского королевства Малек Туаль обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

    Также стороны коснулись перспектив взаимодействия обеих стран в рамках международных и региональных организаций, в том числе по линии ООН, ОИС (ИОПБ) и СВМДА.

    В рамках политических консультаций также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, включая ближневосточное урегулирование, ситуацию в Сирии, Афганистане и других странах.

    По результатам консультаций дипломаты достигли договоренности о проведении в ближайшем времени очередного 5-го заседания межправительственной комиссии, а также Казахстанско-иорданского бизнес-форума.



    Теги:
    Международная деятельность МИД РК Интеграция и партнерство
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