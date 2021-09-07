Министерства иностранных дел Казахстана и Иордании провели консультации

НУР-СУЛТАН - АММАН. КАЗИНФОРМ – 7 сентября состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Иордании в формате видеоконференц-связи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Иордании.

В ходе мероприятия Директор департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан Онталап Оналбаев и Директор департамента Азии и Океании Министерства иностранных дел Иорданского Хашимитского королевства Малек Туаль обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Также стороны коснулись перспектив взаимодействия обеих стран в рамках международных и региональных организаций, в том числе по линии ООН, ОИС (ИОПБ) и СВМДА.

В рамках политических консультаций также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, включая ближневосточное урегулирование, ситуацию в Сирии, Афганистане и других странах.

По результатам консультаций дипломаты достигли договоренности о проведении в ближайшем времени очередного 5-го заседания межправительственной комиссии, а также Казахстанско-иорданского бизнес-форума.



