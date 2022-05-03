Министерства и акимы отвечают за программу повышения доходов населения - вице-премьер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доходы более 200 тыс. человек, работающих в производственном персонале, планируют увеличить в Казахстане. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тужанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Программа по повышению доходов населения не раз обсуждалась с экспертным обществом. Ее можно назвать очень важным, востребованным проектом. В частности, обращается внимание на благосостояние всего народа Казахстана. За эту программу непосредственно отвечают все министерства и акимы всех регионов, включая села. Основное направление программы – создание конкретных рабочих мест. В этой связи мы договорились, что будут обсуждения по конкретным отраслям, то есть, будем принимать решения, связанные с повышением заработной платы, повышением благосостояния граждан, работающих в производственном персонале», - сказал Ералы Тугжанов во время совещания по реализации Комплексного плана «Программы повышения доходов населения до 2025 года».

Как пояснил вице-премьер, есть множество крупных компаний, связанных с фондом «Самрук-Казына». При этом, как объяснил Е. Тугжанов, должны будут реализованы мероприятия в их работе и проекты по повышению доходов работающих производственников.

«По плану сделан акцент на улучшение условий более 200 тыс. человек, работающих в компаниях, которые входят в состав фонда «Самрук-Казына».

Поэтому в этом направлении начнутся масштабные работы. Жители должны знать, как реализуемые проекты влияют на доходы населения. Все эти меры должны быть открытыми. Руководители крупных компаний квазигосударственного сектора должны объяснять, как реализуются проекты», - подчеркнул Е. Тугжанов.

Вместе с тем вице-премьер объяснил, что в стране разработаны комплексные меры антиинфляционного реагирования до 2024 года. Также, как отметил Ералы Тугжанов, Премьер-Министром проводятся еженедельные совещания по стабилизации социально значимых товаров.