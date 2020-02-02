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Министерская встреча формата С5+1 состоится в Ташкенте

2 Февраля 2020 13:47
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Министерская встреча формата С5+1 состоится в Ташкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 февраля в Ташкенте состоится министерская встреча формата С5+1, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Во встрече примут участие министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также государственный секретарь США Майкл Помпео.

«Казахстан активно поддерживает региональный формат сотрудничества в рамках диалога С5+1. Завтра мы планируем провести министерскую встречу диалога С5+1 в городе Ташкенте. Долгосрочное вовлечение США в региональных проектах активизирует привлечение инвестиций и технологий в экономику центральноазиатского региона обеспечит улучшение качества жизни наших государств, а также позволит экспортировать успех в соседние страны. Это является одним из приоритетов стратегии США по Центральной Азии, которую США выработали для укрепления партнерства с нашим регионом», - сообщил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди в ходе пресс-конференции с Государственным секретарем США в Нур-Султане.

Завтрашнюю министерскую встречу формата С5+1 прокомментировал и Майк Помпео.

«Позвольте мне отметить прогресс С5+1 в области сотрудничества по решению вопросов терроризма и экстремизма. Лидерство Казахстана в этой группе обеспечивает выполнение ее задач. Я с нетерпением жду встречи в Ташкенте завтра», - отметил Госсекретарь США.


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Ключевые слова: Центральная Азия,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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