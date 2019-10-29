Министерская конференция ВТО пройдет в Нур-Султане

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - В рамках визита министра торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыта Султанова в Женеву состоялось подписание соглашения между Правительством Республики Казахстан и Всемирной торговой организацией о проведении 12-й Министерской конференции ВТО, которая запланирована на 8-11 июня 2020 года в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Генеральный директор ВТО Роберто Азеведо поздравил Казахстан с избранием на пост председателя 12-й Министерской конференции и подтвердил готовность ВТО к тесному сотрудничеству в рамках подготовки к глобальному мероприятию в сфере международной торговли, проводимому нашей страной.

Б.Султанов также встретился с послами ключевых стран-членов ВТО с целью обсуждения возможных субстантивных итогов предстоящей Министерской конференции ВТО. В ходе встречи он отметил, что сегодня многосторонняя торговая система сталкивается с беспрецедентными вызовами в форме протекционизма и односторонних торговых мер. В этой связи министр призвал страны к активной совместной работе в целях принятия важных решений в 2020 году в Нур-Султане, которые позволят ВТО полностью соответствовать текущим вызовам и потребностям.

Как ожидается, основными переговорными направлениями повестки дня 12-й Министерской конференции ВТО станут вопросы реформирования ВТО, новые глобальные правила в области регулирования услуг, содействия инвестициям и электронной торговли, а также переговоры по субсидиям рыболовству. Казахстан является сторонником идеи реформирования ВТО и придерживается позиции о том, что реформы должны обеспечить единые конкурентные условия международной торговли для всех стран-членов ВТО.