«Минирование» ТРЦ в Алматинской области: возбуждено уголовное дело

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Информация о заложенном взрывном устройстве на территории ТРЦ «Mall Aport» в Алматинской области оказалась ложной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 23 апреля около 10 часов поступила анонимная информация о заложенном взрывном устройстве на территории ТРЦ «Mall Aport», расположенного в Карасайском районе Алматинской области.

«На протяжении всего времени на месте работали полицейские, саперы и специалисты всех экстренных служб, которые обеспечили безопасность граждан. В результате проведенной проверки взрывное устройство не обнаружено. Информация оказалась ложной. В настоящее время по статье «Заведомо ложное сообщение» (ст.273) Уголовного кодекса Республики Казахстан возбуждено уголовное дело, проводятся оперативные мероприятия по установлению и задержанию распространителей ложной информации», - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

В данный момент объект работает в штатном режиме.