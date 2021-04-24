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    18:17, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    «Минирование» ТРЦ в Алматинской области: возбуждено уголовное дело

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Информация о заложенном взрывном устройстве на территории ТРЦ «Mall Aport» в Алматинской области оказалась ложной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, 23 апреля около 10 часов поступила анонимная информация о заложенном взрывном устройстве на территории ТРЦ «Mall Aport», расположенного в Карасайском районе Алматинской области.

    «На протяжении всего времени на месте работали полицейские, саперы и специалисты всех экстренных служб, которые обеспечили безопасность граждан. В результате проведенной проверки взрывное устройство не обнаружено. Информация оказалась ложной. В настоящее время по статье «Заведомо ложное сообщение» (ст.273) Уголовного кодекса Республики Казахстан возбуждено уголовное дело, проводятся оперативные мероприятия по установлению и задержанию распространителей ложной информации», - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

    В данный момент объект работает в штатном режиме.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия
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