Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Мининноваций Узбекистана: Эффективность китайско-узбекской вакцины от коронавируса - 97%

Автор:  
Мадибек Джанибеков
24 Февраля 2021, 14:00
Мининноваций Узбекистана: Эффективность китайско-узбекской вакцины от коронавируса - 97%

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Эффективность китайско-узбекской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC 2001 составляет 97%, а безопасность препарата 99%. Такое заявление сделало Министерство инновационного развития РУз в ходе представления результатов клинических испытаний вакцины Олий Мажлису Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Первый заместитель министра инновационного развития РУз Шахло Турдикулова в комментарии телеканалу «Узбекистан 24» сообщила, что научные и практические доказательства эффективности и безопасности китайско-узбекской вакцины представили парламенту страны.

«Нами совместно с китайскими коллегами была создана одна из самых эффективных и безопасных вакцин от коронавируса в мире, получившая брендовое название ZF-UZ-VAC 2001. Это большое достижение отечественной науки, выдвинувшее нашу страну в немногочисленный круг стран-разработчиков собственной вакцины. Эта вакцина подвергнута очень серьёзным клиническим исследованиям. Вся работа проводилась по очень строгим стандартам, в соответствии с международными требованиями. Сейчас эта вакцина проходит этап перерегистрации ВОЗ», — рассказала спикер.

При этом отмечается высокая эффективность и практическое отсутствие случаев побочных эффектов от этой вакцины.

«По итогам первой и второй фазы вакцинации, проведённой на начальном этапе в Китае, а также на исследованиях 7000 человек, которые мы сами проводили в Узбекистане, были получены данные, что безопасность вакцины составляет более 99%. Если говорить по эффективности вакцины, иммуногенность ее составила 97%, а уровень выработки антител после второй дозы повышался в 11 раз», — заявила вице-министр.

Шахло Турдикулова заявила, что на парламентских слушаниях разработчики рекомендовали китайско-узбекскую вакцину к широкому использованию по результатам регистрационных процедур.

Напомним, Узбекистан признан соавтором китайской вакцины, разработанной компанией Zhifei Loncom Biofharmaceutical. В результате для внутреннего рынка республики она получила название ZF-UZ-VAС 2001, производство которой будет запущено компанией Jurabek Laboratories.


Узбекистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку