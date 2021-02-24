Мининноваций Узбекистана: Эффективность китайско-узбекской вакцины от коронавируса - 97%

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Эффективность китайско-узбекской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC 2001 составляет 97%, а безопасность препарата 99%. Такое заявление сделало Министерство инновационного развития РУз в ходе представления результатов клинических испытаний вакцины Олий Мажлису Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Первый заместитель министра инновационного развития РУз Шахло Турдикулова в комментарии телеканалу «Узбекистан 24» сообщила, что научные и практические доказательства эффективности и безопасности китайско-узбекской вакцины представили парламенту страны.

«Нами совместно с китайскими коллегами была создана одна из самых эффективных и безопасных вакцин от коронавируса в мире, получившая брендовое название ZF-UZ-VAC 2001. Это большое достижение отечественной науки, выдвинувшее нашу страну в немногочисленный круг стран-разработчиков собственной вакцины. Эта вакцина подвергнута очень серьёзным клиническим исследованиям. Вся работа проводилась по очень строгим стандартам, в соответствии с международными требованиями. Сейчас эта вакцина проходит этап перерегистрации ВОЗ», — рассказала спикер.

При этом отмечается высокая эффективность и практическое отсутствие случаев побочных эффектов от этой вакцины.

«По итогам первой и второй фазы вакцинации, проведённой на начальном этапе в Китае, а также на исследованиях 7000 человек, которые мы сами проводили в Узбекистане, были получены данные, что безопасность вакцины составляет более 99%. Если говорить по эффективности вакцины, иммуногенность ее составила 97%, а уровень выработки антител после второй дозы повышался в 11 раз», — заявила вице-министр.

Шахло Турдикулова заявила, что на парламентских слушаниях разработчики рекомендовали китайско-узбекскую вакцину к широкому использованию по результатам регистрационных процедур.

Напомним, Узбекистан признан соавтором китайской вакцины, разработанной компанией Zhifei Loncom Biofharmaceutical. В результате для внутреннего рынка республики она получила название ZF-UZ-VAС 2001, производство которой будет запущено компанией Jurabek Laboratories.