Минимизировать перемещение внутри региона рекомендовал жителям аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов в прямом эфире на местных телеканалах и в социальных сетях проинформировал жителей региона о ситуации по коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона подчеркнул, что ситуация в области стабильная. Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

«Это не повод для самоуспокоения. Все службы перешли на усиленный режим работы. Людей, прибывающих из стран, неблагополучных по коронавирусу, направляют на карантин. Всего на карантине в нашей области 161 человек. Из них 96 благополучно вернулись домой. В наших медучреждениях достаточно тестов для определения вируса. Мы можем в течение 4-6 часов определить и выявить коронавирус», - сказал К.Аксакалов.

Он отметил, что в регионе усилен дезинфекционный и санитарный контроль, патрулирование населенных пунктов для обеспечения безопасности граждан. К.Аксакалов призвал североказахстанцев воздержаться от поездок в другие регионы и минимизировать перемещение из районов области в Петропавловск.

«Дефицит средств индивидуальной защиты наблюдается не только в нашей стране. Для обеспечения масками мы переориентируем наши предприятия. Фабрика бытовой химии выпускает антибактериальное мыло. Налаживаем выпуск дезинфицирующих средств», - сообщил аким области.

Он напомнил об ограничении времени работы торговых центров и рынков и подчеркнул, что продуктовые рынки и магазины будут работать в обычном режиме. Аким области еще раз призвал население не закупать продукты большими партиями и заверил, что продовольствия в области достаточно.

«Обращаюсь с просьбой воздержаться от проведения массовых торжеств. Это вынужденная мера для сохранения здоровья и жизни граждан. Призываю автоперевозчиков добросовестно отнестись к требованию санитарных служб о дезинфекции общественного транспорта. Сократите посещение ЦОНов. Сейчас нет необходимости туда приезжать, большинство услуг переведены в электронный формат и их можно получить, не выходя из дома. Помогите пожилым освоить получение услуг в режиме онлайн. Сейчас нет необходимости получать паспорт – выезд закрыт до 15 апреля», - обратился К.Аксакалов.

Он рассказал о перемещении грузов, поддержке бизнеса в период чрезвычайного положения, о мерах, которые будут приниматься по трудоустройству людей, временно оставшихся без работы, призвал к социальной ответственности работодателей.

«Важно сохранять спокойствие, строго соблюдать личную гигиену, важна самоизоляция, забота о близких. Настоятельно рекомендую пожилым людям оставаться дома. При необходимости обращайтесь на номер 1406. Хочу еще раз предупредить, что сокрытие болезни или контактных лиц ведет к уголовной ответственности и большим штрафам», - сказал К.Аксакалов.