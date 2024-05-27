Минимальную цену на сигареты планируют повысить в Казахстане

Министр финансов РК Мади Такиев подписал поправки в приказ № 196 «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком», который предусматривает повышение минимальных цен на сигареты, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу приказа, планируется утвердить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком с 770 тенге до 820 тенге с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года, а с 1 января 2025 года повысить до 870 тенге.

Приказ размещен на сайте «Открытые НПА» до 10 июня. Он вводится в действие с 1 июля 2024 года.



Причинами увеличения минимальных розничных цен на табачные изделия являются увеличение ставки акциза на табачные изделия на 12,8% по сравнению с прошлым годом (ставка акциза на сигареты с фильтром и без фильтра, папиросам: в 2023 году – 14 100 тенге/1000 штук, в 2024 году – 15 900 тенге/1000 штук), рост инфляции в стране в феврале 2024 года, который составил 9,3%.



