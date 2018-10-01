Минимальные размеры окладов вырастут у 275 тысяч гражданских служащих

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасимова прокомментировала поручение Президента РК повысить в 1,5 раза размер минимальной заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января 2019 года размер минимальной заработной платы по нашим расчётам порядка 42 тысячи 500 тенге будет составлять. По поручению Главы государства для гражданских служащих (для 275 тысяч человек) будет повышен размер заработной платы. С чем это связано? У нас сегодня 1 млн 200 гражданских служащих. Среди них есть категории, в основном это рабочие первого, четвертого разряда, специалисты, персоналы, имеющие среднее образование или имеющие небольшой стаж. Мы посчитали 275 тысяч человек примерно будут иметь право на повышение должностного оклада, для этого им из государственного бюджета будет профинансировано увеличение заработной платы по всем бюджетным организациям», - сказала министр в кулуарах Правительства.



Она пояснила, что речь идет только о должностном окладе.



«Плюс к должностному окладу всем отчисляется различного вида надбавки и доплаты. В среднем по различным категориям мы подсчитали, что для кого-то рост составит порядка 19%, а для кого-то может составить 50 и выше. В среднем, это на 35% мы выходим на повышение. В связи с тем, что у них выросла минимальная заработная плата у них пропорционально будет увеличиваться оплата труда. Потому что согласно Трудовому кодексу, заработная плата не может быть ниже размера минимальной заработной платы», - сказала М. Абылкасимова.