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Минимальную зарплату будут исчислять по-новому в РК

Редактор:  
Зифа Хабирова
9 Июня 2023, 10:29
Минимальную зарплату будут исчислять по-новому в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) совместно с экспертами Всемирного банка подготовлен проект Методики определения размера минимальной заработной платы. Размер МЗП будет определяться исходя из медианной заработной платы и производительности труда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Как сообщалось ранее, Глава государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года поручил внедрить новую Методику определения минимальной заработной платы (далее – МЗП), базирующуюся на динамичном подходе и учитывающую основные экономические показатели.

Во исполнение этого поручения МТСЗН совместно с экспертами Всемирного банка проведен анализ международного опыта, который показал наличие трех наиболее распространенных подходов по установлению МЗП:

- единый национальный МЗП (Франция, Германия, Испания);

- дифференцированные размеры МЗП по регионам, отраслям и предприятиям (Финляндия, Япония, Бельгия);

- МЗП для различных категорий работников (Великобритания, Дания).

На сегодняшний день МЗП существует в более чем в 90% странах-членах Международной организации труда (далее – МОТ), которая рекомендует для оценки адекватности ее размера использовать индекс Кейтца (соотношение установленной законом МЗП к медианной заработной плате). В соответствии с рекомендациями МОТ индекс Кейтца должен быть на уровне 50%. При этом в развитых странах мира он составляет порядка 55%, а в развивающихся – порядка 67%.

В Казахстане МЗП относится к минимальным социальным стандартам и устанавливается ежегодно законом «О республиканском бюджете». Минимальная зарплата не включает в себя доплат и надбавок, компенсационных и социальных выплат, премий и других стимулирующих выплат.

В период с 2008 года до 2018 года размер МЗП устанавливался на уровне прожиточного минимума и ежегодно индексировался на уровень инфляции. В 2019 году произведено повышение размера МЗП в 1,5 раза – с 28 284 до 42 500 тенге. В этом году размер минимальной зарплаты был увеличен до 70 тыс. тенге.

При этом вышеуказанные повышения МЗП были произведены без учета величины медианной заработной платы.

С учетом международного опыта, а также особенностей структуры экономики страны, МТСЗН совместно с экспертами Всемирного банка разработан проект Методики определения МЗП (далее – Методика), учитывающей соотношение медианной заработной платы и производительности труда. Это позволит установить четкую взаимосвязь между доходами работников и объемом производимых товаров, работ и услуг, а также приблизить размер МЗП к рекомендации МОТ.

«Использование медианной заработной платы и производительности труда для определения размера МЗП позволит обеспечить сбалансированность на основе достаточности и платежеспособности. Достаточность – это обеспечение работников справедливым и адекватным доходом за их труд. Платежеспособность – это возможность работодателей поддерживать свои трудозатраты на уровне, который не повлияет негативно на найм персонала и конкурентоспособность предприятия», – пояснил директор Департамента труда и социального партнерства МТСЗН Данат Набиев.

Уровень МЗП будет определяться согласно предлагаемому подходу и вноситься на рассмотрение Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, в состав которой входят полномочные представители Правительства РК, республиканских объединений профсоюзов, республиканских объединений (ассоциаций, союзов) работодателей и экспертного сообщества.

Результаты совместной работы МТСЗН и Всемирного банка были представлены и подробно обсуждены в рамках круглых столов с участием представителей заинтересованных государственных органов и социальных партнеров, а также экспертов в области оплаты труда, и поддержаны большинством.

В настоящее время для законодательного закрепления Методики МТСЗН подготовлены поправки в Трудовой кодекс и направлены на согласование в заинтересованные государственные органы.


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