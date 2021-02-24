Минимальную гарантированную пенсию планируют повысить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин прокомментировал возможность индексации солидарной пенсии с учетом индекса роста реальных потребительских цен, а также индекса роста заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Солидарная пенсия является выплатой, ежегодная индексация которой гарантированно превышает уровень инфляции на 2%. Индекс роста реальных потребительских цен и заработной платы формируются на основе фактических данных за прошлый период, тогда как при повышении солидарной пенсии во внимание берется инфляция на соответствующий финансовый год. В этой связи рассмотрение вопроса ежегодной индексации пенсий с учетом индекса роста реальных потребительских цен, а также индекса роста заработной платы, т.е. с учётом показателей прошлого периода, не является целесообразным», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Вместе с тем, в целях повышения материального положения пенсионеров в настоящее время проводится работа по модернизации пенсионного обеспечения, в первую очередь путем преобразования базовой пенсии в минимальную гарантированную пенсию.

«Предполагается, что механизм назначения минимальной гарантированной пенсии будет основан на действующей методике назначения базовой пенсии, но с совершенствованием определенных параметров. Данная мера предполагает повышение минимального размера с 54 до 70 % от величины прожиточного минимума, уменьшение минимального стажа участия с 10 лет до 5 лет, а также снятие максимального ограничения размера (в настоящее время максимальное ограничение составляет 1 ПМ при стаже 33 года и выше)», - отметил Премьер.

«Кроме того, одним из важных направлений модернизации является введение обязательных пенсионных взносов работодателя в 2023 году. Планируемые меры в полной мере учитывают складывающуюся в стране и мире экономическую ситуацию, социальные и демографические факторы, а также ряд поручений, данных Главой государства касательно модернизации пенсионной системы», - заключил А. Мамин.