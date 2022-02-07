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Минимальное пороговое значение для постановки на учет по НДС остается высоким в РК

7 Февраля 2022 12:36
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Минимальное пороговое значение для постановки на учет по НДС остается высоким в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров прокомментировал вопрос снижения размера минимального порогового значения для постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость (НДС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Несмотря на снижение указанного порогового значения с 30 тыс. МРП до 20 тыс. МРП, данный показатель остается высоким по сравнению с другими странами, в том числе со странами ЕАЭС», - написал Алибек Куантыров в своем ответе на депутатский запрос.

Он также привел справочную информацию, согласно которой в Казахстане порог находится на уровне 61,4 млн тенге (140 тыс. долларов США). В Швеции, Нидерландах, Германии, Бельгии, Франции, Люксембурге порог по НДС отсутствует. Все являются плательщиками НДС. В России порог составляет 11,7 млн тенге (27,1 тыс. долл. США), в Беларуси – 17,7 млн тенге (40,8 тыс. долл. США), в Кыргызстане – 24,8 млн тенге (57,1 тыс. долл. США), в Армении – 47,5 млн тенге (109,5 тыс. долл. США).

«При этом, предпринимателям предоставлена возможность не вставать на учет в качестве плательщика НДС, принимая безналичную оплату до достижения безналичного оборота до 124 184 МРП (381 млн тенге). Данная норма применяется предпринимателями, применяющими режим по упрощенной декларации и при наличии трехкомпонентной интегрированной системы (кассовый аппарат с онлайн передачей данных, терминал для приема оплаты банковскими картами, система учета движения товаров)», - отметил министр.

«Таким образом, целью снижения минимального порогового значения для постановки на учет по НДС является не получение дополнительных поступлений в бюджет, а обеспечение прозрачности оборотов и стимулирование безналичных платежей», - заключил он.

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#Правительство РК   #Мажилис   #Экономика   #Минфин РК   #Миннацэкономики  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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