Минимальная зарплата может достигнуть 70 тысяч тенге к 2023 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов объяснил, почему показатель минимальной заработной платы остался на том же уровне, что и в прошлом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть такой показатель - индекс Кейтца - это cоотношение минимального размера оплаты труда к средней зарплате. У нас он составляет 23%, и мы отстаем от многих стран», - заявил Биржан Нурымбетов в кулуарах Мажилиса Парламента РК.

«Когда мы будем поднимать минимальную зарплату, там по сетке будет подниматься зарплата всех бюджетных работников, поднимается необлагаемый вычет - это считается потерей бюджета. Мы все это просчитываем», - добавил министр.

По его словам, в стране сейчас 1,2 миллиона бюджетных работников, и всех их это коснется это в разной мере.

«Повышение минимальной зарплаты повлечет за собой рост в целом всех зарплат в стране. Мы предполагаем, если средняя зарплата в 2023 году будет 224 тысяч тенге к тому времени, то минимальная зарплата должна быть более 70 тысяч тенге», - заключил спикер.



