Минимальная заработная плата увеличивается до 60 тысяч тенге в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января в Казахстане увеличивается минимальная заработная плата: с 42,5 тысячи тенге до 60 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поручение касательно увеличения уровня минимальной заработной платы дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

«Мировой коронакризис усилил давление на доходы населения. Кроме того, по уровню минимальной заработной платы Казахстан уступает целому ряду стран СНГ. Поэтому принимаю решение - с 1 января 2022 увеличить минимальную заработную плату с текущих 42,5 тысячи до 60 тысяч тенге. Данная мера напрямую коснется более одного миллиона человек, а косвенно всех трудящихся», - отмечал в своем Послании Касым-Жомарт Токаев 1 сентября 2021 года.

Минимальный размер заработной платы не повышался в Казахстане с 2018 года.

Как объяснили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, повышение с 1 января 2022 года размеров прожиточного минимума и месячного расчетного показателя приведет к росту доходов 5,1 миллиона человек, получающих пенсии и пособия из государственного бюджета, а увеличение минимальной заработной платы обеспечит рост доходов 1,6 миллиона человек, работающих во всех отраслях экономики.

Для установления размеров социальных выплат, осуществляемых из государственного бюджета для поддержки граждан, в Казахстане применяются прожиточный минимум (ПМ) и месячный расчетный показатель (МРП).

Размеры прожиточного минимума и месячного расчетного показателя устанавливаются ежегодно с учетом прогнозного уровня инфляции. Таким образом, Правительством принимаются регулярные меры по предотвращению снижения уровня жизни населения.

«Так, в 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране размеры ПМ и МРП были увеличены дважды, в общей сложности на 10%. В этом году они были проиндексированы на 5%, в результате размеры ПМ и МРП составили 34 302 тенге и 2 917 тенге соответственно», - проинформировали в Минтруда.

С 1 января 2022 года планируется индексация величины прожиточного минимума и месячного расчетного показателя на 5%. В итоге размер ПМ составит 36 018 тенге, а МРП – 3 063 тенге.

В ведомстве также сообщили, что на исполнение социальных обязательств государства в республиканском бюджете на 2022 год предусматривается 4 трлн тенге, в том числе на индексацию размеров пенсий и всех социальных пособий 190,4 млрд тенге.

«Это приведет к повышению доходов 4,2 млн человек, из них:

- порядка 2,3 млн пенсионеров, которым будет произведено повышение размеров солидарных пенсий на 7% (с опережением уровня инфляции на 2%) и базовой пенсионной выплаты на 5% на общую сумму 138,3 млрд тенге;

- 1,9 млн получателей социальных пособий, размер которых также будет повышен на 5% на общую сумму 52,1 млрд тенге», - отметили в Минтруда.

Также повышение прожиточного минимума положительно скажется на уровне доходов более чем 900 тыс. человек, получающих адресную социальную помощь.

Во исполнение поручения Главы государства с 1 января 2022 года размер МЗП увеличивается с 42,5 тыс. тенге до 60 тыс. тенге. Таким образом, рост размера минимальной зарплаты составит 41%.

В соответствии с Трудовым кодексом работодатели будут обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Данная мера приведет к росту денежных доходов 1,6 млн человек, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности.

В первую очередь повышение МЗП коснется «низкооплачиваемых» работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников.

Кроме того, Правительством принимаются последовательные меры по повышению уровня заработной платы работников бюджетной сферы. Так, с 2020 года поэтапно повышается зарплата педагогов, к 2023 году она увеличится в два раза. В 2021 году начато поэтапное повышение зарплаты медицинских и социальных работников, в результате в течение четырех лет их зарплата также увеличится в два раза.

При этом в Министерстве труда и социальной защиты населения объяснили, что увеличение размера минимальной заработной платы не повлечет рост зарплат других работников. К примеру, если у работника зарплата составляет 200 тысяч тенге, это не означает, что ему тоже нужно повышать заработную плату.

«С 2022 года будет увеличиваться заработная плата тех категорий, которые повышение не затронуло. Это – архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и другие, порядка 588 тысяч человек. В настоящее время идет подготовительная работа», - пояснили в ведомстве.

В целом, заработная плата повышается у порядка 1,2 млн гражданских служащих.

Вместе с тем, по итогам третьего квартала 2021 года номинальные доходы населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 15,4%, а с учетом инфляции – на 6%. В третьем квартале 2021 года средняя зарплата достигла 243,7 тыс. тенге, что на 19% выше, чем в третьем квартале предыдущего года. При этом в реальном выражении рост заработной платы, с учетом инфляции, составил 9,8%.

Таким образом, увеличение размера МЗП, прежде всего, повлияет на тех людей, у кого заработная плата составляет ниже 60 тысяч тенге.