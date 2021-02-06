РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Мини-стадионы построят в микрорайонах Петропавловска

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В опубликованном отчете о проделанной за прошлый год работе аким Петропавловска Булат Жумабеков рассказал о планах по развитию спортивной инфраструктуры города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году в областном центре начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Планируют в этом году установить еще 10 уличных тренажеров и обустроить в микрорайонах города мини-стадионы.

    В 2020 году обновили три стадиона: «Карасай», «Жастар», «Динамо». Во дворах жилых домов установили шесть новых комплексов спортивных тренажеров.

    На отчете перед населением, который проходил в режиме онлайн в социальной сети, жители микрорайона «Береке» пожаловались на отсутствие там спортивного объекта. Район расположен на окраине города, активно застраивается. Присутствовавший на отчете аким области Кумар Аксакалов заверил, что в этом году в микрорайоне начнется строительство спортивного комплекса неподалеку от Назарбаев интеллектуальной школы. Возможно, работы завершат к концу года.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Благоустройство
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:12
    Сладкая зависимость: почему в Казахстане нет сырья для производства сахара
    Сегодня, 13:04
    Назначен новый заместитель генпрокурора Казахстана
    Сегодня, 13:00
    Более 100 древних бронзовых зеркал нашли в Японии
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!