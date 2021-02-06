Мини-стадионы построят в микрорайонах Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В опубликованном отчете о проделанной за прошлый год работе аким Петропавловска Булат Жумабеков рассказал о планах по развитию спортивной инфраструктуры города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году в областном центре начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Планируют в этом году установить еще 10 уличных тренажеров и обустроить в микрорайонах города мини-стадионы.

В 2020 году обновили три стадиона: «Карасай», «Жастар», «Динамо». Во дворах жилых домов установили шесть новых комплексов спортивных тренажеров.

На отчете перед населением, который проходил в режиме онлайн в социальной сети, жители микрорайона «Береке» пожаловались на отсутствие там спортивного объекта. Район расположен на окраине города, активно застраивается. Присутствовавший на отчете аким области Кумар Аксакалов заверил, что в этом году в микрорайоне начнется строительство спортивного комплекса неподалеку от Назарбаев интеллектуальной школы. Возможно, работы завершат к концу года.



