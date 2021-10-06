Мини-НПЗ вывозят нефть в третьи страны без уплаты экспортных пошлин – депутаты Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нефтеперерабатывающие мини-заводы вывозят нефть в третьи страны без уплаты экспортных пошлин. Эта информация была озвучена депутатом от Народной партии Казахстана Айкыном Конуровым на пленарном заседании палаты в запросе вице-премьеру РК Роману Скляру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, на территории Республики Казахстан зарегистрированы и имеют паспорта производства 48 мини-НПЗ. Согласно паспортам производства заводов, мини-НПЗ имеют техническую возможность переработать 6,5 млн тонн нефти в год, однако фактически в 2020 году переработано 415 тыс. тонн, что составляет около 3% от общего объема переработки нефти в стране. На данный момент в Казахстане имеется 19 мини-НПЗ с заявленной долей выхода светлых нефтепродуктов порядка 50% (по паспортным данным). Выработка востребованных видов нефтепродуктов на мини-НПЗ незначительная. Так как технологические установки на мини-НПЗ не позволяют выработать больше светлых видов нефтепродуктов. Так, мини-НПЗ отчитываются в адрес Министерства энергетики на основании «Правил осуществления мониторинга производства и реализации нефтепродуктов», при этом какой-либо административной ответственности за предоставление недостоверной информации мини-НПЗ не несут», – сказал А. Конуров.

Мажилисмен также отметил, что действующий порядок стандартизации продукции позволяет мини-НПЗ разрабатывать собственные стандарты организаций – СТ ТОО. Так, собственники мини-НПЗ получают в Министерстве энергетики паспорта производства. Далее через аккредитованные лаборатории разрабатывают СТ ТОО, которые позволяет им производить из сырой нефти с различных месторождений широкий спектр нефтепродуктов, сопоставимых по параметрам с нефтью, бензином и дизельным топливом. Отсутствие законодательных требований к глубине переработки нефти на мини-НПЗ и получению конечной продукции стандарта евро-4,5 используется для легализации неучтенной и похищенной нефти путем ее первичной обработки и получения «выдуманных» нефтепродуктов, которые беспрепятственно вывозятся с территории РК.

«Для создания видимости производства нефтепродуктов 27 группы ТН ВЭД, не облагаемых налогами и таможенными сборами, мини-НПЗ также используют СТ ТОО с обширными физико-химическими параметрами – точка кипения, фракция, вспышка, плотность, фильтруемость, помутнение и так далее - либо исключают отдельные параметры, по которым идентифицируется нефть, бензин и дизельное топливо. В этих условиях даже незначительная обработка нефти на мини-НПЗ – отделение легкой бензиновой фракции – позволяет указывать отбензиненную нефть как темный нефтепродукт и, соответственно, «обходить» процедуру уплаты экспортной пошлины при ее экспорте. Отмечается, что таким образом фактически законно обходится запрет на вывоз дизельного топлива за пределы республики.

«При этом отсутствие в Казахстане эффективного учета и контроля при вывозе нефтепродуктов на территорию стран-участниц Таможенного союза позволяет вывозить нефть под видом нефтепродуктов и перерабатывать ее уже за пределами РК, а выработанные нефтепродукты реэкспортировать в третьи страны без уплаты таможенных пошлин. Отсутствие таможенного контроля на границе со странами-участницами ЕАЭС позволяет недобросовестным собственникам мини-НПЗ и аффилированным с ними трейдерам осуществлять бесконтрольный вывоз углеводородного сырья в Кыргызстан с последующим реэкспортом в третьи страны – Таджикистан, Афганистан, Китай», – сообщил мажилисмен.

По его словам, Центральная таможенная лаборатория не имеет достаточной технической возможности для идентификации и классификации нефти и продуктов ее переработки. Лаборатория в данной области может провести испытания только по пяти-шести показателям из 20-25 заложенных в нормативной документации на продукцию.

Таким образом, НПК предлагает на законодательном уровне предусмотреть обязательства по декларированию нефтепродуктов при их вывозе в страны Таможенного союза по примеру России, которая успешно применяет такую практику, несмотря на действие единой таможенной границы.

Также депутаты предлагают ввести обязательное требование к мини-НПЗ по выработке продукции, соответствующей стандарту евро-4, евро-5, регламентировать список нефтепродуктов с указанием физико-химических параметров, регламентировать на основе выработанного списка нефтепродуктов объемы их вывоза/экспорта через определение размера экспортных пошлин.