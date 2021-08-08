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Мини-музей Абая появился в акмолинской колонии

8 Августа 2021 19:15
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Мини-музей Абая появился в акмолинской колонии

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования 176-летия со дня рождения великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева в одной из акмолинских колоний силами сотрудников был открыл мини-музей, посвященный великому мыслителю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, в рамках празднования 176-летия со дня рождения Абая Кунанбаева в учреждении ЕЦ-166/4 ДУИС по Акмолинской области был проведен ряд мероприятий.

«Состоялась встреча с работниками центральной районной библиотеки, рассказавшими о творчестве великого казахского поэта. Отдельным блоком тематических мероприятий учреждения прошло посещение культурно-просветительских мест города, посвященных мыслителю. Сотрудники учреждения читали стихотворения, исполнили песню на слова Абая», - поделилась пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

В учреждении был также организован творческий мини-музей Абая с выставкой философских и поэтических трудов великого просветителя.

«Наследие Абая - это неиссякаемое сокровище нашего народа! Мероприятие не только позволило нашим сотрудникам духовно обогатиться, но и заново открыть удивительный мир поэзии и назидания казахского сына Великой степи. В подборке материала для мини-музея принял участие весь коллектив колонии», - поделился заместитель начальника учреждения ЕЦ-166/4 Женис Ибраев.


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#Акмолинская область   #Культура   #Пенитенциарная система   #Абай  
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Автор:

Оксана Матасова

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