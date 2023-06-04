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Мини-ипподромы появились в Карагандинском зоопарке

Автор:  
Агата Мухамеджанова
4 Июня 2023, 06:37
Мини-ипподромы появились в Карагандинском зоопарке

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В зоопарке Караганды построили два мини-ипподрома для катания на пони, лошадях и верблюдах. Для детей, нуждающихся в иппотерапии, будут бесплатно предоставлять лошадей и площадку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы построили два мини-ипподрома. Один из них предназначен для катания на пони. Второй – для катания на верблюде и лошадях. Еще планируем сделать круг для кареты. У нас одновременно можно кататься на обоих ипподромах. Они огорожены материалом из чистого дерева. Находятся на краю зоопарка. Осталось благоустроить зону для посетителей. Для них уже сделаны навесы от солнца, нужно добавить лавочки и установить туалет. Хочу отметить, что при организации пространства мы сохранили все деревья», – рассказала директор Карагандинского зоологического парка Гульнара Адамбекова.

Пока покататься в зоопарке можно в выходные дни с 13:00.

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«На ипподромах будут работать с посетителями наши сотрудники. А тот, кто хочет самостоятельно покататься верхом, может позвонить нам по номеру 44-18-43 и записаться. Мы подготовим лошадь. Детям, которым нужна иппотерапия, зоопарк предоставляет бесплатно лошадей и площадку», – добавила Гульнара Адамбекова.

Кроме двух ипподромов, также сделали летний навес для поения и кормления животных.

Напомним, из-за недавнего инцидента, произошедшего в зоопарке, катания на лошадях было временно приостановлено. Тогда испугавшись воздушных шаров, конь прыгнул в беседку с посетителями. К счастью, обошлось незначительными ушибами трех человек.


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