Мини-футбольный клуб «Актобе» матч Лиги чемпионов сыграет в Алматы

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Стали известны дата и место проведения матча Мини-футбольный клуб «Актобе» в 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Серебряный призёр чемпионата страны МФК «Актобе» в 1/8 финала сыграет против чемпиона Словении – «Добовец». Встреча состоится 18 февраля в Алматы, в спорткомплексе «Нур-Аман».

Данная стадия будет состоять из одного поединка.

Напомним, что «Актобе» в 1/16 финала Лиги чемпионов на выезде обыграл греческий АЕК – 5:2.