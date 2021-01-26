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    23:00, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Мини-футбольный клуб «Актобе» матч Лиги чемпионов сыграет в Алматы

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Стали известны дата и место проведения матча Мини-футбольный клуб «Актобе» в 1/8 финала Лиги чемпионов по футзалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

    Серебряный призёр чемпионата страны МФК «Актобе» в 1/8 финала сыграет против чемпиона Словении – «Добовец». Встреча состоится 18 февраля в Алматы, в спорткомплексе «Нур-Аман».

    Данная стадия будет состоять из одного поединка.

    Напомним, что «Актобе» в 1/16 финала Лиги чемпионов на выезде обыграл греческий АЕК – 5:2.


    Теги:
    Спорт Алматы Актюбинская область
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