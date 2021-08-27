Мини-футбол: «Кайрат» поднялся на вторую строчку в рейтинге УЕФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мини-футбольный «Кайрат» узнал свое место среди лучших клубов Европы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«УЕФА обнародовал новый рейтинг коэффициентов клубов Европы. В нем чемпион Казахстана занимает второе место.

В октябре АФК «Кайрат» стартует в Лиге чемпионов. Чемпион страны возьмёт старт с основного раунда. Жеребьёвка основного раунда состоится 30 августа. Матчи основного раунда Лиги чемпионов по футзалу пройдут с 26 по 31 октября 2021 года.

Напомним, что в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов «Кайрат» дошел до полуфинала, где в упорной борьбе проиграл испанской «Барселоне», которая на данный момент и возглавляет рейтинг.





