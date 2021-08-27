Новости
Мини-футбол: «Кайрат» поднялся на вторую строчку в рейтинге УЕФА
27 Августа 2021 20:37
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мини-футбольный «Кайрат» узнал свое место среди лучших клубов Европы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеСколько казахстанских боксеров поборются за «золото» молодежного чемпионата Азии Велокоманда «Астана» объявила состав на «Тур Бенилюкса» «Кайрат» узнал соперников по групповому этапу Лиги Конференций
«УЕФА обнародовал новый рейтинг коэффициентов клубов Европы. В нем чемпион Казахстана занимает второе место.
В октябре АФК «Кайрат» стартует в Лиге чемпионов. Чемпион страны возьмёт старт с основного раунда. Жеребьёвка основного раунда состоится 30 августа. Матчи основного раунда Лиги чемпионов по футзалу пройдут с 26 по 31 октября 2021 года.
Напомним, что в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов «Кайрат» дошел до полуфинала, где в упорной борьбе проиграл испанской «Барселоне», которая на данный момент и возглавляет рейтинг.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Сколько казахстанских боксеров поборются за «золото» молодежного чемпионата Азии
- Казахстанский боксер вышел в финал МЧА-2021
- «Кайрат» узнал соперников по групповому этапу Лиги Конференций
- Стал известен состав команды Казахстана по вольной борьбе на ЧМ
- В Алматы стартовал Кубок мира по стендовой стрельбе серди юниоров
- Сколько заработает обладатель первого «серебра» Казахстана в Токио
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047