Мини-центр оперативного управления заработал в поселке Косшы

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - Мини-центр оперативного управления, оборудованный по последнему слову техники, заработал в поселке Косшы Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В отделе полиции Косшынского сельского округа был презентован мини-центр оперативного управления, оборудованный по последнему слову техники. Готовность центра к несению службы и его техническую оснащенность проверил начальник департамента полиции генерал-майор Арманбек Баймурзин.

«Технические возможности мини-ЦОУ позволяют сотрудникам центра в режиме онлайн контролировать правопорядок в поселке: на мониторе компьютера отображаются данные 182 видеокамер, из которых 66 установлены в жилом массиве «Лесная поляна». В фокусе камер видеонаблюдения - наиболее важные объекты села Косшы: школы, магазины, главные улицы и дороги.

Также камеры установлены на оживленных перекрестках автодорог с возможностями увеличения обзора и высокой разрешающей способностью, что позволит следить за движением автотранспортных средств и безопасностью дорожного движения. Видеокамеры, установленные на автодорогах, обладают функциями распознавания номерных знаков всех проезжающих транспортных средств, в том числе находящихся в розыске. При этом дальность фокусирования с возможностью распознавания лиц составляет порядка 500 метров. Современные камеры видеонаблюдения ЦОУ оснащены инфракрасной подсветкой и осуществляют видеосъемку в ночное время. Система видеонаблюдения интегрирована с локальной сетью департамента полиции, что позволяет в режиме реального времени удаленно просматривать любую камеру», - рассказали в ведомстве.

Установка видеокамер в поселке Косшы осуществлялась согласно анализу криминогенной ситуации. За 2020 год на территории Косшынского сельского округа было совершено 2 400 административных правонарушений и 316 преступлений. По словам главы ведомства, применение современных цифровых технологий позволяет полиции оперативно раскрывать преступления и реагировать на все нарушения общественного порядка.

Главный полицейский региона отметил большую поддержку акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева в части технического оснащения ведомства.

В настоящее время в работу полиции региона активно внедряются новые проекты, которые обеспечивают безопасность граждан при помощи цифровых новшеств. Эти направления работы полиции как приоритетные задачи ставит перед личным составом министр внутренних дел в рамках реализации основных положений Послания Президента страны «Казахстан в новой реальности: время действий» – «полиция в шаговой доступности» и защиты конституционных прав граждан.