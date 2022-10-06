Мини-цех по переработке золотосодержащей руды соорудил в гараже акмолинец

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Мини-цех по переработке золотосодержащей руды соорудил в своем гараже акмолинец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

3 октября сотрудники Ерейментауского отдела полиции в пристройке гаража одного из жителей села Тайбай обнаружили схрон мини-цеха по переработке кварцевой руды.

По словам 40-летнего сельчанина, оборудование он изготовил самостоятельно, а золотосодержащий материал собирал на отвалах.

«В ходе проведения обыска сотрудники отдела криминальной полиции в дальнем кладовом помещении гаража обнаружили и изъяли шаровую дробильную установку, моющий стол и кулачковую дробилку, 20 металлических шаров общим весом около 100 кг, электронный датчик для запуска дробильной установки, реле для равномерной подачи электроэнергии, электрическую катушку, сепаратор, изготовленный кустарным способом, две оцинкованные ванны для переработки смесей, семь мешков с крупными камнями серо-белого цвета, металлическую и пластиковую воронки, металлический бак с резиновым шлангом, банку с гравием серо-белого цвета, емкость, заполненную порошком серого цвета», - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 295-1 ч.1 УК РК «Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы». Назначен ряд экспертиз. Расследование продолжается.

Фото: polisia.kz







