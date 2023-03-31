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Минфин вынесет на рассмотрение МВК проект нового закона о госзакупках

Серик Сабеков
31 Марта 2023, 18:03
Минфин вынесет на рассмотрение МВК проект нового закона о госзакупках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством финансов продолжается работа по исполнению поручения Главы государства касательно разработки нового Закона «О государственных закупках», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ведомстве, сегодня под председательством вице-министра финансов Д. Кенбеил состоялась встреча с руководством НПП «Атамекен» и представителями отраслевых ассоциаций по обсуждению проекта нового закона, а также предложений бизнес-сообщества.

«Основными направлениями законопроекта являются повышение качества закупок, полная автоматизация закупочных процессов, исключение человеческого фактора при выборе поставщика, внедрение устойчивых государственных закупок, исключение чрезмерной зарегламентированности», - пояснили в пресс-службе Минфина.

По результатам проведенной встречи стороны договорились продолжить совместную работу по разработке нового закона.

«Вместе с тем, напоминаем, что в настоящее время на публичном обсуждении находится Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона, который в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности», - добавили в ведомстве.

Отметим, что в сентябре 2022 года в своем Послании Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил выстроить новую систему государственных закупок.


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