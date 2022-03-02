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Минфин утвердил страхование гражданско-правовой ответственности поставщика

2 Марта 2022 11:51
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Минфин утвердил страхование гражданско-правовой ответственности поставщика

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приказом министра финансов по согласованию с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан утвержден Типовой договор страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

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В соответствии со статьей 43 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», Типовой договор страхования является одним из видов обеспечения исполнения договора о государственных закупках и обеспечения аванса.

Таким образом, на сегодняшний день возможно применять все виды обеспечения, предусмотренные статьей 43 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

При этом, всем субъектам государственных закупок необходимо учитывать, что обеспечение исполнения Договора о государственных закупках и обеспечение аванса, должно быть строго по форме, утвержденной уполномоченным органом.


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#Страхование   #Минфин РК  
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