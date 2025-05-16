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    21:37, 15 Май 2025 | GMT +5

    Минфин США снял ограничения на нефтяные услуги по проектам КТК и Тенгизшевройл

    Министерство финансов США опубликовало разрешение на предоставление нефтесервисных услуг в рамках проектов Каспийского трубопроводного консорциума и Тенгизшевройл. Об этом говорится в генеральной лицензии, передает агентство Kazinform.

    КТК
    Фото: пресс-служба КТК

    - Все транзакции, запрещенные определением от 10 января 2025 года («Запрет на нефтяные услуги»), которые связаны с проектами Каспийского трубопроводного консорциума или Тенгизшевройл, разрешаются, - говорится в официальном документе Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

    Напомним, что ранее генеральный директор КТК сообщил о завершении восстановительных работ на нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская». 

    «Тенгизшевройл»  - оператор самого глубокого в мире нефтяного месторождения-супергиганта Тенгиз в Атырауской области.

    Протяженность Каспийского магистрального нефтепровода составляет 1,5 тыс. км, по КТК транспортируется более двух третей всей казахстанской нефти, поставляемой на экспорт. 

    Теги:
    Нефть/газ Тенгизшевройл КТК США
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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