Минфин США перенес срок решения по потолку госдолга

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу предупредила, что правительство страны не сможет вовремя оплатить все свои счета, если Конгресс не повысит потолок госдолга к 5 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

В письме спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти и другим лидерам Конгресса она указала более конкретный крайний срок для американских законодателей, чтобы заключить сделку по потолку госдолга, определяющую максимальную сумму денег, которую правительство США может законно занять для покрытия своих расходов.

Ранее Йеллен предполагала, что деньги у правительства США могут закончиться уже 1 июня. Президент США Джо Байден и представители Республиканской партии в Конгрессе, которые хотят сократить дефицит страны, все еще пытаются устранить разногласия по поводу решения, позволяющего предотвратить беспрецедентный для страны дефолт.

«Основываясь на самых последних доступных данных, мы теперь оцениваем, что у казначейства будет недостаточно ресурсов для выполнения обязательств правительства, если Конгресс не повысит или не приостановит потолок госдолга до 5 июня», — отмечает Йеллен в своем письме.

Она также написала, что более 130 миллиардов долларов США будет потрачено в первые два дня следующего месяца, как запланировано, на социальное обеспечение, а около 92 миллиардов долларов США потребуется для дополнительных выплат в течение недели с 5 июня.

Министр финансов также призвала лидеров Конгресса прийти к соглашению как можно скорее, заявив, что «ожидание вплоть до последней минуты понижения или увеличения потолка госдолга может нанести серьезный ущерб бизнесу и доверию потребителей, повысить стоимость краткосрочных заимствований для налогоплательщиков и негативно повлиять на кредитный рейтинг США».