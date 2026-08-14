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    Минфин США анонсировал «невиданные меры» для экономической изоляции Тегерана

    Соединенные Штаты намерены уже на следующей неделе объявить о «ранее невиданных мерах», направленных на экономическую изоляцию Ирана. Об этом заявил министр экономики США Скотт Бессент, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    министр экономики США Скотт Бессент
    Фото: © Валерий Шарифулин/ ТАСС

    — Мы перешли от «Эпической ярости» (название военной операции США против Ирана) к экономической ярости, и по указанию президента мы вновь поднимем уровень [экономического давления]. Следите за объявлениями на следующей неделе, потому что мы собираемся применить ранее невиданные меры в истории экономической изоляции, — сказал он в эфире телеканала Newsmax.

    Бессент не привел деталей грядущих мер, однако указал, что они будут работать вкупе с морской блокадой Ирана.

    Санкции Иран Экономика Мировые новости США
    Сара Болат
    Сара Болат
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