Минфин США анонсировал «невиданные меры» для экономической изоляции Тегерана

— Мы перешли от «Эпической ярости» (название военной операции США против Ирана) к экономической ярости, и по указанию президента мы вновь поднимем уровень [экономического давления]. Следите за объявлениями на следующей неделе, потому что мы собираемся применить ранее невиданные меры в истории экономической изоляции, — сказал он в эфире телеканала Newsmax.