Минфин США анонсировал «невиданные меры» для экономической изоляции Тегерана
Соединенные Штаты намерены уже на следующей неделе объявить о «ранее невиданных мерах», направленных на экономическую изоляцию Ирана. Об этом заявил министр экономики США Скотт Бессент, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
— Мы перешли от «Эпической ярости» (название военной операции США против Ирана) к экономической ярости, и по указанию президента мы вновь поднимем уровень [экономического давления]. Следите за объявлениями на следующей неделе, потому что мы собираемся применить ранее невиданные меры в истории экономической изоляции, — сказал он в эфире телеканала Newsmax.
Бессент не привел деталей грядущих мер, однако указал, что они будут работать вкупе с морской блокадой Ирана.